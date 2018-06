Lucas Bijker maakt overstap naar KV Mechelen

Bijker werd geboren in Brazilië en speelde in Leeuwarden in de jeugd bij FVC en later bij SC Cambuur. Met die club werd hij in 2013 ook kampioen van de Eerste Divisie. In 2015 maakte Bijker de overstap naar SC Heerenveen. Het afgelopen seizoen speelde hij 22 wedstrijden bij Cádiz op het tweede niveau in Spanje.

Zijn nieuwe club, KV Mechelen, degradeerde dit seizoen van het hoogste niveau in België.