Nieuw college Achtkarspelen maakt koopzondag mogelijk

Dat is gedaan om de zondagsrust deels te respecteren. De winkeliers mogen zelf bepalen of ze wel of niet meedoen aan de zondagsopening. Met het openstellen van de winkels op de zondag loopt Achtkarspelen weer gelijk met de buurgemeenten.

De gemeenteraad gaat op 19 juli nog wel aan de slag met het coalitieakkoord "Mei-inoar trochpakke" (Met elkaar doorpakken), waar de zondagsopening in staat. Gezien eerdere discussies, lijkt dat debat een formaliteit te worden.