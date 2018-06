Sander Arends laat kans op stunt in Rosmalen liggen

Arends en Middelkoop pakten al in de derde game van de wedstrijd een vroege voorsprong door een break te maken op de opslag van Melo. Dat verschil konden ze vasthouden tot 5-4. Op die stand haalde Arends met een goede servicegame de set binnen.

Ook in de tweede set was de start van het Nederlandse koppel sterk. Opnieuw pakten ze een break in de derde game, deze keer op de opslag van Kubot. Op 3-2 pakten Kubot en Melo de break terug. Op 5-4 pakten de favorieten opnieuw een break, waarna een supertiebreak de beslissing moest brengen.

Daarin was het lang spannend en ging het tot 6-6 gelijk op. Daarna pakten Kubot en Melo een klein gaatje naar 8-6 en dat konden Arends en Middelkoop niet meer goedmaken.