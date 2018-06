Vrijdagsmarkt over WK voetbal: Oranje bestaat uit karakterloze watjes

Het WK voetbal is van start gegaan in Rusland. En ook al doet Oranje niet mee, toch zullen veel mensen het toernooi volgen. Dat het Nederlands elftal er niet bij is, vinden veel mensen jammer. "Ik blijf er nu niet thuis voor. Zonder Oranje is die échte spanning er niet."

Anderen zijn er eigenlijk wel blij mee. "Die Oranjevoetballers zijn waardeloos. Dat we niet meedoen, bespaart ons veel ergernis!" Er was meer ongenoegen over de spelers: "Er zijn hier geen goede voetballers meer. Het zijn bijna allemaal buitenlanders, die hier spelen." Een Leeuwarder verzucht: "Ach hou op man, het zijn allemaal karakterloze watjes, die veel te veel geld hebben."