Blokkade Sint-intocht in oktober inhoudelijk voor de rechter; drie getuigen toegevoegd aan de lijst

Voor de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de blokkade van de A7 bij de landelijke Sinterklaasintocht in Dokkum, zijn in oktober vier zittingsdagen ingepland. Dat zal zijn op 8, 9, 11 en 12 oktober. Dat werd vrijdagmiddag besloten na de regiezitting in de rechtbank in Leeuwarden. Daar is ook vastgesteld dat drie getuigen aan de lijst worden toegevoegd, die in oktober worden gehoord.