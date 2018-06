Meer subsidieaanvragen voor innovatie in het mkb

Het aantal ondernemers in Noord-Nederland dat in 2017 geld heeft aangevraagd uit het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling is flink toegenomen. Dat meldt het SNN, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Het totaal aantal aanvragen nam vorig jaar met bijna 30 procent toe, in totaal voor een bedrag van ruim 90 miljoen euro.

De Europese subsidie ging naar 378 mkb-bedrijven. SNN wil dat er in 2020 ruim 570 bedrijven meedoen aan innovatieprojecten. Een van de Friese bedrijven die Europese subsidie kreeg, is Mastivax in Oosterwolde. Het bedrijf helpt veehouders om minder antibiotica te gebruiken.