Mobiel gemeenteloket in Bakhuizen

In multifunctioneel centrum De Gearte in Bakhuizen zit tot het einde van dit jaar een mobiel gemeenteloket. Een keer in de maand kunnen inwoners van de gemeente De Fryske Marren hier terecht. Het idee kwam van de gemeente en dorpsbelang is enthousiast.

Inwoners van Bakhuizen en omgeving kunnen vaak niet uit de voeten met de openingstijden van het gemeenteloket in Joure. Bovendien vinden sommige mensen dat loket te ver. Donderdag is de proef gestart. Daarbij zijn zeventien zaken behandeld, behalve rijbewijzen en paspoorten waren er drie meldingen over de openbare ruimte. Op 5 juli is het gemeenteloket weer in Bakhuizen.