Op sportpark De Rien in Lemmer wordt komende maandag begonnen met de aanleg van een kunstgrasveld. Voetbalvereniging CVVO hoopt het na de zomer in gebruik te kunnen nemen. Wethouder Jos Boerland geeft maandagmiddag de officiële aftrap van de werkzaamheden. Een van de bestaande trainingsvelden van CVVO ligt er slecht bij. Dit wordt nu vervangen door kunstgras. Op het sportpark is geen ruimte voor een nieuw trainingsveld.