Cultuurfonds geeft geld aan Friese projekten

Media Art Fryslân krijgt 5000 euro voor Light Challenge 2018, een ontwerpwedstrijd voor studententeams over het thema verlichting. De Stichting Stoereloer krijgt 3500 euro voor het projekt SPONS!. In de zomervakantie zullen zo'n 400 Leeuwarder kinderen, onder begeleiding van kunstenaars, sponskunstwerken maken. Die worden in de herfst geëxposeerd in de binnenstad van Leeuwarden.

Verder is er 2500 euro toegekend aan de Oudheidkundige Vereniging Warkums Erfskip voor het herplaatsen van de Workumer kamer in het oude monumentale stadhuis in Workum. Het gaat om de geboortekamer van de bekende kunstenaar Tjipke Visser.

Later dit jaar zal het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân nog tweemaal bijdragen toekennen aan projecten in de provincie.