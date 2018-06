Epke Zonderland en zijn vrouw verwachten een kindje: "Intens gelukkig"

Epke Zonderland en zijn vrouw Linda verwachten een kindje. Dat maakte de 32-jarige topturner uit Lemmer bekend op Twitter. Het wordt voor het stel, dat in 2016 trouwde, hun eerste kindje. Op social media stromen de felicitaties inmiddels binnen.

"We zijn intens gelukkig met onze zwangerschap en we kijken enorm uit naar de komst van de baby", laat het stel vrijdag weten.

Epke was onlangs nog in het nieuws, omdat hij na twaalf jaar is afgestudeerd als dokter.