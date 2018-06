Lintje voor dansschoolhouders in Sneek

Het paar werd onderscheiden aan het eind van het slotfeest van hun dansschool. Dansschool Vergonet is al tientallen jaren niet meer weg te denken uit Sneek. Zoon Rudolf nam de dansschool in 1975, samen met zijn vrouw Jolanda, over van zijn vader.

Hoewel dit ook hun laatste seizoen was, houdt het paar nog niet op. Rudolf en Jolanda gaan de komende tijd door met het organiseren van vrije dansavonden totdat er een nieuwe eigenaar is gevonden voor de dansschool.