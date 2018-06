Zoute groenten verbouwen op Terschelling

Stichting De Zilte Smaak is op Terschelling begonnen met een proef om zoute groenten te verbouwen. Zoals zeekraal, zeeaster, ijskruid en zeevenkel. ''Elke dag verdwijnt er wereldwijd 200 hectare aan landbouwgrond door verzilting'', vertelt Hans Wilmink, een van de initiatiefnemers. Zoute groenten kunnen hier wel gewoon op worden verbouwd.

Alleen veel mensen zijn niet bekend met deze groenten. ''Het is hartstikke lekker en groeit in ons land gewoon langs de kust. Gek eigenlijk dat bijvoorbeeld zeekraal in de supermarkt uit het buitenland komt'', vindt Flang Cupido, kok en ook initiatiefnemer van de proef.