Bewoners flatgebouw Leeuwarden boos vanwege langdurige renovatie

Bewoners van flatgebouw De Bird in de Leeuwarder wijk Bilgaard zijn boos, omdat de renovatie van het flatgebouw veel langer duurt dan werd toegezegd. Dat schrijft de speciaal opgerichte bewonerscommissie in een brief.

De commissie is boos op woningcorporatie Elkien en huurdersplatform Nieuw Elan, omdat die niets doen met de talloze klachten van bewoners. De renovatie van De Bird begon vorig jaar in augustus en zou twee keer tien dagen in beslag nemen. Bijna een jaar later is het werk nog altijd niet klaar.