Prinses Margriet bij zeilkamp De Veenhoop

Prinses Margriet heeft donderdag een bezoek gebracht aan een zeilkamp voor kinderen met kanker in De Veenhoop. Het ging om een zogenaamd Vakantiekamp Zomerzotheid, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Zomerzotheid is een van de vakantiekampen van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV), waar Margriet beschermvrouw van is.