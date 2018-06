Zaak A7-blokkeerders voor de rechter

Het Openbaar Ministerie heeft 34 mensen aangeklaagd. Vorige week zijn er al drie pro-formazittingen geweest.De zaak wordt vrijdag in een regiezitting bij de rechtbank behandeld. Het gaat nog niet over de inhoud. Er wordt nu vooral bepaald hoe het verder gaat en wat de officier van justitie en de advocaten nog nodig hebben voordat de rechtszaak echt kan beginnen. De inhoudelijke behandeling begint in oktober. Van de verdachten zijn vrijdag ongeveer de helft aanwezig.

De verdachten zijn aangeklaagd voor het openlijk blokkeren van de weg en het tegengaan van een demonstratie. Door de snelweg te blokkeren, hebben de verdachten voor een gevaarlijke situatie gezorgd. De bussen met demonstranten werden klemgereden en er ontstond een file.

De demonstranten waren onderweg naar Dokkum, waar ze toestemming hadden voor een demonstratie.