Examens gehaald, en nu? Onzekere situatie voor zorg- en leerboerderij Lyts Tolsum

Passend onderwijs is een mislukt experiment, vindt de Tweede Kamer, maar hoe het nu verder moet, is niet duidelijk. Ook niet voor Lyts Tolsum. Daar zijn inmiddels wel gesprekken geweest tussen gemeente Waadhoeke, de Anna Maria Schurman-schoolgemeenschap en consulenten. Die willen een zogenaamde Einsteinklasse opzetten: passend onderwijs voor kinderen met autisme.

Misschien is er een lichtpuntje voor de jongeren van Lyts Tolsum, want daar zou ook plaats kunnen zijn voor de categorie jongeren van Lyts Tolsum. Al met al kan de vlag uit, want een examen halen is natuurlijk een feestelijke aangelegenheid.