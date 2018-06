Anti-Zwarte Pieten-groepen: ''Wij hadden geen verkeerde bedoelingen''

Demonstratierecht onthouden

De twee groepen die bij de hoorzitting aan het woord waren geweest, waren Kick Out Zwarte Piet en Beter Nederland. Zij zeiden dat het demonstratierecht hun werd onthouden. Dat had niet gemoeten en gehoefd, vinden ze. ''Wij hadden geen verkeerde bedoelingen en we waren niet gewelddadig.''

''Veiligheid boven demonstratierecht''

Daartegenover staat het standpunt van Waanders en de gemeente. Zij zeiden dat ze meldingen van de politie hadden gekregen en dat het zo niet anders kon, legt de advocaat uit: ''De burgemeester heeft haar uiterste best gedaan om de demonstratie - zo lang als het nog enigszins verantwoord was - door te laten gaan. Maar toen er informatie van de politie kwam dat het niet langer verantwoord was, zei ze: ''ik trek nu de stekker eruit.'' Op een gegeven moment gaat de veiligheid boven de mogelijkheid een demonstratie te hebben.''

Demonstranten voor Zwarte Piet voorgetrokken

Daar zijn de anti-Zwarte-Pieten-demonstranten het niet mee eens. Het verbieden van hun demonstratie was niet nodig. Zij hadden ook het gevoel dat een aantal partijen, die niet werden gecontroleerd, Dokkum wel in konden gaan. Bijvoorbeeld fanatieke demonstranten voor Zwarte Piet, die erop uit waren om de demonstranten van Kick Out Zwarte Piet te blokkeren. Die mensen konden wel zo de binnenstad in, terwijl de tegenstanders van Zwarte Piet werden tegengehouden.