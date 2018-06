Ynze de Boer terug bij ChristenUnie

Ynze de Boer uit Balk is beëdigd als commissielid voor de fractie van de ChristenUnie in Provinciale Staten. Hij volgt daarmee Andries Bouwman op, die wethouder in Tytsjerksteradiel is geworden. De Boer is al eens Statenlid van de ChristenUnie geweest: van 2007 tot en met 2017. In december nam hij op eigen verzoek tussentijds afscheid van Provinciale Staten.

Een commissielid of eerste opvolger is geen lid van Provinciale Staten, maar kan wel meedoen aan het debat in de Statencommissie. Als er een tussentijdse vacature in een Statenfractie is, komt daarvoor de persoon in aanmerking die het hoogste op de provinciale kandidatenlijst van de betrokken partij staat.