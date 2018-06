UPDATE: Hijskraan dreigt op een woning te vallen

Aan de Dr. Nassaulaan in Assen dreigt een hijskraan van een Fries bedrijf op een woning te vallen. De kraan is van Vrieswijk, met vestigingen in Surhuisterveen en Holwerd.

De hijskraan zakte bij werkzaamheden door nog onbekende oorzaak weg en raakte instabiel. Inmiddels is er een tweede hijskraan aanwezig. Die probeert de andere kraan overeind te houden. De politie heeft de omgeving bij de woning afgezet.

UPDATE: De weg is weer vrijgegeven, meldt RTV Drenthe.