Vrouw (23) krijgt werkstraf voor het verwaarlozen eigen katten

In inwoonster (23) van Noordwolde heeft een werkstraf van 40 uren gekregen. omdat ze haar twee katten ernstig had verwaarloosd. Een van de dieren was er zo erg aan toe dat de dierenarts het dier moest laten inslapen. De vrouw heeft al eens eerder 40 uren werkstraf gekregen, maar toen ze met de taakstraf wilde beginnen, lukte het de reclassering niet contact met haar re krijgen.

Het schoonzusje van de verdachte had een melding gedaan over de katten. De dieren zaten onder de vlooien. De staart van een van de katten aan het afsterven. De andere kat had de buik vol met wormen.

De verdachte zei dat ze in die tijd problemen had met haar relatie en wat financiën betreft. Echter, de rechter las in de stukken dat ze wel een wellnesscentrum had bezocht. "U dacht niet: ik ga maar niet naar de wellness, maar ik breng de katten dan maar naar de dierenarts?", vroeg de rechter.