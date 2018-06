GGD komt met voorstellen voor gezondere levensstijl voor mensen met lagere opleiding

De GGD wil dit verschil in ongezonde jaren nu met minimaal vier jaar verminderen en presenteert daarvoor volgende week een plan van aanpak. Daarbij wordt vooral gekeken naar de levensstijl van de mensen en welke invloed het inkomen en de economische omstandigheden op de gezondheid hebben. Mensen in armoede zouden vaker naar drank of een sigaret grijpen, zo is de conclusie van de GGD.