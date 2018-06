Record voor het Grut Frysk Diktee: 680 deelnemers

Het Grut Frysk Diktee op donderdag 21 juni heeft in totaal 680 deelnemers. In het kader van LF2018 is het dictee dit jaar anders van opzet: het wordt gehouden op het Oldehoofsterkerkhof in Leeuwarden en iedereen kan meedoen. Het is de bedoeling dit jaar een recordaantal deelnemers te hebben. Met 680 is dat gelukt.