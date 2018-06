100 jaar na de Zuiderzeewet: komst van het IJsselmeer en de Afsluitdijk

Makkum bijvoorbeeld is er behoorlijk door veranderd. Maar dat het in veel toeristische folders wordt aangeprezen als een 'eeuwenoud vissersdorpje' klopt niet, volgens voorzitter Otto Zijlstra van de Stichting Ald Makkum: "Makkum was het centrum van de bouwnijverheid, vooral vanwege de kalkovens. Het aardewerk is daar bijvoorbeeld uit voortgekomen. Het draaide in Makkum om handel in steen en hout. De visserij was altijd slechts marginaal vanwege de zandplaat voor de haven."