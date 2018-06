Test met 'slimme camera's' in het PM-kanaal tussen Grou en Terherne

LED-borden

Behalve de camera's, worden er ook LED-borden naast het water geplaatst, zodat je op het water direct kunt zien hoe hard je vaart. Hiermee moet de bewustwording op boten worden vergroot. Niet alleen voor de snelheid, maar ook voor het milieu. Ook op het water is minder hard varen beter voor het milieu. Schepen verbruiken dan minder diesel, zegt Voerman.

Tweede test

Het is niet de eerste keer dat er in Nederland slimme camera's worden ingezet op het water. Vorig jaar is het ook al eens geprobeerd bij het Hollands Diep en de Dortse Kil in Zuid-Holland. Maar toen bleek dat de camera's nog niet precies genoeg waren voor het registreren van schepen en de boottypes. Ook de kwaliteit van de beelden moest beter. Daar hebben ze bij Rijkswaterstaat nu aan gewerkt en nu wordt getest of het beter gaat.