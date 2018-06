Ongeluk zorgt voor flinke schade in Oosterwolde

Op de kruising van de N918 met de N919 Weperpolder bij Oosterwolde zijn donderdagochtend twee auto's op elkaar geklapt. De kruising is onlangs nog aangepakt om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van de bestuurders zou de kruising zijn overgestoken en zag daarbij waarschijnlijk de andere auto over het hoofd. Een aanrijding was het gevolg. Medewerkers van een ambulance hebben de bestuurders gecontroleerd. Ze hadden geen verwondingen.