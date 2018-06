Harlingen krijgt StreetArt Festival

Harlingen houdt van 4 tot en met 13 juli voor het eerst een StreetArt Festival. In het centrum van de stad en de Willemshaven verschijnen dan op z'n minst vier 3D-kunstwerken. Die komen in de Kleine Voorstraat, voor de Raadhuistoren, op de trap van het havenplein en bij de doorgang van de Coupure als entree naar de Willemshaven. Verder wordt er een muurschildering gemaakt op de eerdere houtopslagloods Hubert Jans in de Willemshaven. Daar wordt eind juni al mee begonnen.