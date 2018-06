Oerol moet aantrekkelijker worden voor jonge mensen

In aanloop naar het festival waren er problemen met de kaartverkoop. De online-verkoop moest enkele dagen worden stilgelegd. Veel schade heeft de organisatie daar niet van, zegt Kees Lesius. Van de ruim 120.000 kaarten zijn er al 75.000 verkocht. "Dat wil niet zeggen dat je geen kaarten meer kunt krijgen. Integendeel, want iedere dag komen er kaarten vrij die je op het eiland kunt kopen."

Lân fan Taal

Centraal staan dit jaar de projecten Lân fan Taal en Sense of Place. Kees Lesius: "In sommige van de voorstellingen zie je dat beide terug. Bijvoorbeeld bij de openingsvoorstelling Liquid Loft. Daar hoor je de eilander taal terug in een voorstelling in een prachtige omgeving." Voor het LF2018-project Lân fan Taal is veel ruimte ingeruimd. Het is een van de rode draden op het festival.

Groene strand

Op het grasveld naast De Walvis wordt hard gewerkt aan de opbouw van een grote festivaltent. Het is de tent waar Nyk de Vries gaat spelen en waar optredens zijn van onder andere het NNO. Enno Feenstra is de productieleider van Lân van Taal. Met zijn zwarte muts op, helpt hij de mannen die druk boekvormen aan het maken zijn. "Die komen straks voor de tent te staan. Wij hebben de taal uit de boeken gehaald. In de tent geven wij daar dan weer invulling aan. Daar komen de woorden terug."

De plek is voor hem ideaal. "Oerol had deze plaats over. Dit was gewoon een buitenkans. Dit Groene Strand heeft best een goede historie richting Oerol en dat wij hier mogen staan is voor een hele grote plus." In het verleden was dit één van de festivalterreinen. Het is goed zichtbaar en er is veel aanloop. "Dan wil je ook een goed product neerzetten", zegt Feenstra.