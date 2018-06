Boek over Friese walvisvaarders: De Traanjagers

De walvisvaarders waren maandenlang van huis om in het Zuidpoolgebied walvissen te vangen en verwerken in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ze woonden destijds in Oosternijkerk en vaarden twee keer met de Willem Barendsz mee. Dat was een walvisverwerkingsschip, waarop ze in ploegen van twaalf uren vlees moesten snijden. Zwaar en riskant werk, maar toch kijken de mannen terug op een mooie tijd.