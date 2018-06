De brandweer is donderdagochtend in actie gekomen voor een brand in een loods in Drachten. De brand was bovenin het dak van de leegstaande loods aan de Tussendiepen. Omdat er asbest op het dak ligt en er veel rook vrijkwam, zette de brandweer de straat af. Na een kleine twintig minuten kon het sein brand meester worden gegeven.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de brand is.