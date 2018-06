Voor het eerst in acht jaar is het aantal brandweermannen en -vrouwen gestegen

Voor het eerst in acht jaar tijd is het aantal mannen en -vrouwen dat bij de brandweer werkt in landelijk opzicht gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De groei is maar klein; landelijk gezien steeg het aantal brandweermannen en -vrouwen 1%.

Fryslân is dit jaar in verhouding tot vorig jaar een van de regio's met de laagste groei. In onze provincie nam het aantal vrijwilligers met 0,6% toe. Bij acht van de vijftien veiligheidsregio's daalde het aantal vrijwilligers.

In Fryslân is ruim 87% van de brandweermannen en -vrouwen vrijwilliger.