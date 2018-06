Liesette Bruinsma naar EK parazwemmen in Dublin

Liesette Bruinsma uit Sneek gaat naar het parazwemmen in het Ierse Dublin. Zij en vijftien anderen werden door de bondscoach geselecteerd. De 17-jarige Liesette is vrijwel blind en zwemt in de zwaarste klasse. Ze is een van de succesvolste zwemmers van het Nederlandse team.

Na de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro twee jaar geleden werd ze tot Olympisch sporter van het jaar verkozen. Het EK parazwemmen vindt dit jaar vanaf 13 tot en met 19 augustus plaats.