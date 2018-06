VIDEO: De volledige trainingstocht van zwemmer Maarten van der Weijden

Het was zwaar. Het was afzien op het IJsselmeer. De sterke wind maakte het voor zijn lichaam gevaarlijk koud. Toch lukte de zwemtocht. Tegen twaalf uur werd Van der Weijden als een echte Elfstedenwinnaar uit het water van de Prinsentuin in Leeuwarden gehaald. Voldaan sprak hij de Friezen toe over zijn training. Nadat hij zoveel enthousiaste mensen bij de wal had gezien, hoopt Van der Weijden dat dat ook zo zal zijn wanneer hij in augustus de volledige 220 kilometer zwemt. Een impressie van zijn 44 uren durende trainingstocht.