Jouke van Dijk nieuwe voorzitter Sociaal Economische Raad Noord-Nederland

Jouke van Dijk uit Holwerd is de nieuwe voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER) Noord-Nederland. Van Dijk werkt als hoogleraar regionale arbeidsmarkt bij de Rijksuniversiteit Groningen en is directeur van de Waddenacademie. De SER geeft advies aan werknemers en werkgevers over sociaal-regionale economische zaken.

Het adviesorgaan bestaat al 25 jaar, maar krijgt nu een andere, kleinere opzet. Dat komt mede omdat de provincie Groningen nu voor het werk van de regionale SER betaalt. Fryslân en Drenthe betalen niet langer mee. Wel komt er nog geld van de landelijke SER binnen.