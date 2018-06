Leeuwarden is cultureel interessant, vinden toeristen bij Booking.com

LF2018

Met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad is over het algemeen een flinke toename van boekingen in Fryslân te zien. Hoeveel dat exact is, wil Booking.com niet bekendmaken. Aan het eind van dit jaar wordt duidelijk wat het effect van LF2018 is. De verwachting is dat Leeuwarden in de ranglijst stijgt.