Leerlingen in spanning om examenuitslag

In Kollum zochten de leerlingen elkaar allemaal op. Om de vreugde, en soms juist ook het verdriet, met elkaar te delen.

Sander is geslaagd en is heel blij. Hij wachtte in spanning op het verlossende woord. "Ik had wel verwacht dat ik zou slagen, maar wist het niet helemaal zeker. Ik was door de spanning vanochtend ook wel wat eerder wakker dan normaal." Sander gaat komend studiejaar naar de Landbouwschool in Leeuwarden, want hij wil veehouder worden.

100 procent

Directrice Bea Kroeze behaalde afgelopen jaren met de leerlingen een slagingspercentage van 100%. "Dat lukt vandaag net niet; er zijn twee herexamens. We gaan flink aan de slag om hen ook te laten slagen. Ons doel is leerlingen met een mooi diploma afleveren, zodat ze bij hun vervolgopleiding goed mee kunnen doen."