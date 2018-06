Minister Slob feliciteert Jesse Looijenga met diploma

Net zoals duizenden leerlingen, zat de Tytsjerkster Jesse Looijenga woensdag vol spanning op de bank te wachten op een telefoontje van school. Maar toen ging de deurbel: minister van Onderwijs Arie Slob stond bij hem op de stoep om hem te feliciteren met zijn vmbo-t diploma.

Jesse is uit alle geslaagde leerlingen uitgekozen, omdat hij een speciaal verhaal heeft. Jesse heeft een spierziekte, waardoor zijn schooltijd lang niet altijd makkelijk was. Toch is Jesse zonder problemen geslaagd. Hij heeft zelfs de havo-drempel gehaald. Een hele prestatie, vond ook minister Slob.