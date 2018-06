Laatste hand aan nieuw Landbouwmuseum in Goutum

In het Fries Landbouwmuseum is een overzicht te zien van de landbouw in Fryslân van de prehistorie tot nu. De klem ligt op de afgelopen 100 jaar. De meeste spullen uit de collectie van het museum komt uit de twintigste eeuw; toen is er veel verzameld. In die tijd werd de zuivel van groot belang in onze provincie, voor het maatschappelijk leven en het cultuurlandschap. De agrarische sector was bepalend voor het Friese platteland. Vanaf de jaren '60 is tachtig procent van de landbouwgrond verdeeld door ruilverkaveling.