Voor burgemeester van Súdwest-Fryslân zijn 16 kandidaten

Bij de kandidaten zijn vier VVD'ers, drie van de PvdA, twee van het CDA, twee van D66 en een van de ChristenUnie. Er zijn ook drie zonder partij en een van een lokale partij.

Selectie

De eerste selectie voor de functie van burgemeester van Súdwest-Fryslân wordt gemaakt door commissaris fan de Koning Arno Brok. Hij bespreekt zijn selectie met de gemeentelijke vertrouwenscommissie.

De gemeenteraad besluit uiteindelijk welke twee kandidaten aan de minister fan Binnenlandse Zaken worden voorgelegd en in welke volgorde. Het is de bedoeling dat in september een nieuwe burgemeester wordt benoemd, als opvolger van waarnemend burgemeester Magda Berndsen, die Hayo Apotheker opvolgde.