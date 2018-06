Assistent-scheidsrechter Erwin Zeinstra uit Dronrijp komt vrijdag voor het eerst in actie op het wereldkampioenschap voetbal. Met collega-assistent Sander van Roekel en scheidsrechter Björn Kuipers leidt Zeinstra de wedstrijd in Groep A tussen Egypte en Uruguay. Die wordt vrijdag om 14.00 uur gespeeld in Jekaterinenburg.

Het WK voetbal wordt dit jaar in Rusland gehouden.