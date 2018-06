Kankerpatiënten willen één aanspreekpunt hebben

Het ziekenhuis in Leeuwarden werkt met verpleegkundig consulenten die optreden als aanspreekpunt. "Een next best oplossing", zegt Van Boxtel. De patiënten hebben dan niet steeds dezelfde persoon die ze kunnen bellen, maar het is wel duidelijk waar ze moeten zijn. Ook buiten kantooruren is er zo'n aanspreekpunt beschikbaar in het ziekenhuis.

Onduidelijker wordt het als patiënten zijn uitbehandeld. Dan gaat de zorg terug naar de huisarts. "Patiënten vinden dat soms lastig, omdat ze dan de gespecialiseerde zorg kwijtraken". De huisarts krijgt wel een brief van het ziekenhuis, maar heeft niet meegemaakt wat er in de voorgaande periode allemaal is gebeurd.

Recent aangepaste werkwijze

De werkwijze bij patiënten die met een verdenking van bijvoorbeeld borstkanker in het MCL komen, is vrij recent nog aangepast. In veel gevallen wordt door onderzoek duidelijk dat een verdacht knobbeltje toch geen kanker is. Maar patiënten hebben dan net zo goed behoefte aan informatie en van één aanspreekpunt.