Twaalf jaar cel en tbs voor dodelijke schietpartij in Oosterwolde

Huur van het huis

De mannen zouden ruzie hebben gehad over de huur van het huis, dat eigendom was van het slachtoffer en waar de verdachte woonde. Het slachtoffer werd geraakt door drie kogels. Volgens de verdachte kwam de andere man met het pistool op hem af. Na een worsteling tussen beide mannen zou het vuurwapen toen enkele keren zijn afgegaan. De officier van justitie gelooft niets van dat verhaal. De verdachte zou al eerder hebben aangekondigd dat hij het slachtoffer zou doodschieten.

Gesloten gemeenschap met drugsproblematiek

Eerder vertelden buurtbewoners dat ze niet verbaasd waren over de schietpartij in het huis in hun buurt. Het zat eraan te komen, er was veel onrust in dat huis, zeiden ze. De buurt in Oosterwolde is een heel gesloten gemeenschap met drugsproblematiek, volgens burgemeester Harry Oosterman van Ooststellingwerf. ''Er is een bepaald circuit hier in Oosterwolde waar moeilijk grip op te krijgen is. Het is heel moeilijk voor de politie om daar goed zicht op te houden.''