Hoge temperaturen en regen: ideale omstandigheden voor de steekmug

Door het mooie weer met zo nu en dan een bui, zijn de steekmuggen er vroeg bij. Was de eerste generatie dit jaar al eerder, de tweede generatie komt er nu ook al aan, weken eerder dan normaal.

Volgens Peter Koomen van Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden kunnen mensen overlast voorkomen door bijvoorbeeld potten met water in de tuin leeg te gieten. Dit zijn ideale broedplaatsen voor de muggen. Verder helpen horren of een klamboe en kun je smeren, met bijvoorbeeld Deet. Dat werkt het beste.

Voor de vogels zijn het gouden tijden, want die hebben genoeg voedsel.