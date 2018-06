Tennisser Sander Arends wint eerste partij op Rosmalen

Sander Arends heeft woensdag zijn eerste partij op het toernooi van Rosmalen gewonnen. De Leeuwarder speelt dit grasseizoen met Matwé Middelkoop, nu nummer 31 van de wereld. Arends zelf is nu 68ste.

Ze wonnen de eerste wedstrijd in twee sets: 6-3, 6-4.

Ze treffen het niet met de loting, want in de tweede ronde spelen ze tegen de nummer 1 van de plaatsing en nummer drie en vier van de wereld Lukasz Kubot uit Polen en Marcelo Melo uit Brazilië. Dit duo won Wimbledon in Londen vorig jaar. Ook in Rosmalen zijn ze titelverdediger.