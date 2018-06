Duizenden vakantiebanen voor jongeren

Jongeren die in de vakantie iets willen bijverdienen, kunnen landelijk kiezen uit meer dan 5.000 vakantiebaantjes. In Fryslân staan nog 244 banen open. Het gemiddelde uurloon is bijna 11 euro bruto, blijkt uit cijfers van vacaturewebsite Adzuna. De meeste banen worden aangeboden in de logistieke sector, het gaat dan vooral om magazijnmedewerkers. In Noord-Brabant zijn met bijna 1.000 de meeste banen beschikbaar. Het gemiddelde bruto-uurloon ligt daar met ruim 12 euro ook het hoogst in Nederland.

Wie nog iets meer wil verdienen kan het best een baantje in de IT zoeken: daar liggen de lonen met bijna 14 euro per uur het hoogst. De gezondheidszorg verdient met 13,5 euro ook goed, wat ook met name te maken heeft met het tekort aan personeel.