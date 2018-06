Weduwe Van Seggeren weer voor de rechter

De 34-jarige weduwe van de vermoorde Tjeerd van Seggeren staat woensdag opnieuw voor de rechter. Het gaat om een pro-formazitting. Er wordt beslist of de vrouw langer moet vastzitten. De vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van haar man uit Kollumerzwaag. Tjeerd van Seggeren is vorig jaar juli door een hard of stevig voorwerp op zijn hoofd geslagen. Mogelijk heeft zijn vrouw geslagen, maar het kan ook iemand anders zijn geweest. Justitie gaat er vanuit dat de vrouw niet alleen was.

De 37-jarige Van Seggeren werd begin juli dood gevonden in een weiland in de buurt van De Westereen.