Maarten van der Weijden heeft vertraging op zijn zwemtocht

Zwemmer Maarten van der Weijden heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een paar uur vertraging opgelopen bij zijn training voor de zwem-Elfstedentocht. Hij komt daardoor een paar uur later aan op zijn eindbestemming: de Prinsentuin in Leeuwarden. "In de nacht nam zijn snelheid iets af en moest hij testen hoe zijn lichaam zou reageren op een powernapje'', zegt een woordvoerder van de voormalige Olympisch kampioen tegen het ANP. "Die test is geslaagd: hij heeft even geslapen.''