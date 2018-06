Afscheid van de Salomon Levystrjitte

Nostalgische gevoelens bij oud-inwoners van de Salomon Levystrjitte in De Westereen bij het afbreken van de straat. Daarom komt er vrijdag een reünie. Klaske Ferwerda woonde als kind in de jaren vijftig en zestig in de straat, een echte volksbuurt waar nog een gemeenschapsgevoel was. Voor Klaske en oud-buurmeisje Nettie aanleiding om te proberen met zoveel mogelijk mensen vrijdag een mooi afscheid te organiseren. Nog een 'last goodbye', zegt Klaske. Met een wandeling en met foto's maken. Daarna uiteindelijk naar de bar Old Dutch voor een drankje.