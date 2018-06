Ondernemers laten zich informeren over gevolgen Brexit

De Brexit kan voor allerlei bedrijven van invloed zijn, maar vooral de transportsector zal actie moeten ondernemen om de Brexit goed door te komen. Reizen van vrachtwagens kunnen bijvoorbeeld langer duren, omdat de douane weer wordt ingesteld. Ook zal er meer papierwerk bij te pas moeten komen. Maar ook andere bedrijven moeten zich goed voorbereiden op de Brexit.

Nog veel onduidelijk

Op de bijeenkomst van dinsdag in hotel Tjaarda werd duidelijk dat er eigenlijk nog weinig duidelijk is. Er wordt nog druk onderhandeld en de politiek is er nog lang niet uit. Bij de bijeenkomsten werd vooral alvast gewaarschuwd voor verschillende scenario's. De harde Brexit is daarin de meest vergaande. Daarnaast zijn nog verschillende andere mogelijkheden.

Doemscenario

Een van de aanwezige ondernemers op de bijeenkomst was Bowe de Vries van Nielsen-Massey Vanillas in Leeuwarden. Hij wilde graag meer weten over wat hij moet doen bij de Brexit. Het bedrijf dat handelt in vanille-extracten heeft veel zaken in Engeland. Als het doemscenario uitkomt, zou het zomaar zo kunnen zijn dat slechts de helft van het bedrijf overblijft. Van de bijeenkomst werd hij niet veel wijzer. Maar er niet heengaan zegt hij, zou nog minder informatie geven. De komende tijd gaat hij toch maar verschillende scenario's doornemen.

De Brexit staat voor volgend jaar maart gepland.