Korfballers LDODK winnen noordelijke beker, Havic wint bij aspiranten

Voor de trainer van LDODK, Henk Jan Mulder, was de bekerwinst om meerdere redenen speciaal. De beker is vernoemd naar zijn vader, die in 2006 stierf. Bovendien was Nic., de tegenstander in de finale, zijn vorige club. In de halve finale had LDODK ook al gewonnen van een andere ex-club van Mulder, Drachten.

Aspiranten

Bij de aspirantenbeker stak Havic B1 er bovenuit. De ploeg uit Kollum en Harkema won met overtuigende cijfers van Drachten B1: 28-9. Zaterdag kan Havic B1 het seizoen nog mooier maken: ze kunnen dan in Bennekom hun zesde landstitel pakken.

Junioren

Bij de junioren was er geen Fries succes. LDODK A1 stond in de finale, maar kon het niet winnen van AVO uit Assen: 19-15.