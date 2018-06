Oranjevrouwen pakken overwinning in Abe Lenstra Stadion in blessuretijd

Nederland, met Sherida Spitse uit Sneek in de basis, speelde grote delen van de wedstrijd op de helft van Slowakije, maar kon lange tijd maar niet scoren. Slowakije had nog geen punt gepakt in de WK-kwalificatie, maar maakte het Nederland toch heel moeilijk. De Slowaakse keepster Maria Korenciová speelde daar een belangrijke rol in: zij hield de ene na de andere doelpoging tegen.

Dat duurde dus tot in de blessuretijd. Toen kreeg Martens de bal op de rand van het strafschopgebied. Haar schot draaide de verre hoek in, buiten het bereik van Korenciová.

Concurrent Noorwegen

Door de overwinning komt Nederland in de kwalificatiepoule op 19 punten uit 7 wedstrijden. Daarmee behoudt Nederland een voorsprong op de grote concurrent Noorwegen. In de laatste kwalificatiewedstrijd, die op 4 september in Noorwegen wordt gespeeld, heeft Nederland dan aan een gelijkspel genoeg.